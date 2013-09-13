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В ресторане «Сан Марино» отметят день рождения Джульетты

13 сентября 2013, 14:17
В ближайшее воскресенье, 15 сентября, семейный ресторан «Сан Марино» приглашает тюменцев на день рождения Джульетты.
Сюжет
Тюмень

Каждый год в Вероне устраивают праздники в честь дня шекспировской героини Джульетты Капулетти, ей посвящают фестивали, выставки и кинопоказы.

В уютном ресторане «Сан Марино» 15 сентября будут проходить костюмированные представления и интересные конкурсы. Этот вечер идеально подойдет для признания в любви, так что не стесняйтесь своих чувств! Пара, которая расскажет самую интересную и романтичную историю знакомства, получит специальный приз.

Успевайте бронировать столики, количество мест ограничено! Телефон: 552–999.

#Новости#Праздники#Рестораны#Тюмень#Таня#Культура
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