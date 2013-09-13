В ресторане «Сан Марино» отметят день рождения Джульетты

В уютном ресторане «Сан Марино» 15 сентября будут проходить костюмированные представления и интересные конкурсы. Этот вечер идеально подойдет для признания в любви, так что не стесняйтесь своих чувств! Пара, которая расскажет самую интересную и романтичную историю знакомства, получит специальный приз.