В ресторане «Сан Марино» отметят день рождения Джульетты

Каждый год в Вероне устраивают праздники в честь дня шекспировской героини Джульетты Капулетти, ей посвящают фестивали, выставки и кинопоказы.
В уютном ресторане «Сан Марино» 15 сентября будут проходить костюмированные представления и интересные конкурсы. Этот вечер идеально подойдет для признания в любви, так что не стесняйтесь своих чувств! Пара, которая расскажет самую интересную и романтичную историю знакомства, получит специальный приз.
Успевайте бронировать столики, количество мест ограничено! Телефон: 552–999.