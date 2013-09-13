Тарифы на газ и электроэнергию заморозят на год

«В соответствии с ним мы не проводим индексацию тарифов по железнодорожным перевозкам с января 2014 года, а проводим ее в январе 2015 года по инфляции 2014 года, что в наших сегодняшних проектировках означает 4,6%», — пояснил он. Индексация тарифов по газоснабжению и электрическим сетям также переносится с июля 2014 на июль 2015 по аналогичной схеме, то есть по инфляции 2014, отметил Улюкаев.