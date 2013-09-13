Тарифы на газ и электроэнергию заморозят на год

Министр экономического развития Алексей Улюкаев сообщил, что на совещании по бюджетным проектировкам на 2014—2016 гг. президент РФ Владимир Путин поддержал представленный Минэкономразвития прогноз, подготовленный на основе новой тарифной политики, сообщает rbc.ru.
«В соответствии с ним мы не проводим индексацию тарифов по железнодорожным перевозкам с января 2014 года, а проводим ее в январе 2015 года по инфляции 2014 года, что в наших сегодняшних проектировках означает 4,6%», — пояснил он. Индексация тарифов по газоснабжению и электрическим сетям также переносится с июля 2014 на июль 2015 по аналогичной схеме, то есть по инфляции 2014, отметил Улюкаев.
«Речь идет о замораживании индексации тарифа и для промышленных предприятий, и для населения. По сетям — и для промышленных потребителей, и для населения. Для железной дороги вопрос с пассажирскими перевозками должен быть обсужден», — сказал он, добавив, что в утвержденном варианте речь пока идет о тарифах на грузоперевозки.
По данным Тюменьстата, индекс потребительских цен к 1 августа в Тюменской области (без учета автономных округов) увеличился по сравнению с 1 июля на восемь десятых процента. Больше среднего показателя выросли цены на железнодорожные перевозки — 8,5%, на пассажирский транспорт — 2%. Жилищно-коммунальные тарифы по состоянию на 1 августа, согласно отчету Управления государственной статистики по Тюменской области, выросли в среднем на 3,2%, по другим данным — на 6%-12%.
Отметим, что в основе роста цен на электроэнергию лежит рост стоимости газа, а цены на газ растут опережающими темпами — за год на 15–20%. Это и поднимает тариф и заставляет энергетиков снижать собственные издержки, укладываясь в утвержденные рамки.
Министр Улюкаев считает, что заморозка тарифов не повлияет на инвестиционные программы инфраструктурных монополий. Тем не менее, есть мнение, что газовые и энергокомпании начнут сокращать программы развития. Заморозка тарифов для промышленных перевозок РЖД, вероятно, каким-то образом отразится на экономике региона.
По словам Улюкаева, компании несколько завышают свой ущерб от заморозки тарифов, хотя подобные решения всегда встречаются без энтузиазма организациями, которых лишают возможности повышать тарифы. «Мы готовы оказывать им поддержку во взаимоотношениях с поставщиками», — пообещал он, добавив, что монополии за счет этого тоже смогут несколько снизить свои издержки.
Министр пояснил, что решение о заморозке тарифов естественных монополий должно несколько выровнять ситуацию, сложившуюся в последние годы, когда ежегодный рост их тарифов уменьшал конкурентоспособность российского производства.