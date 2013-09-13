nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Сообщение о минировании банка оказалось ложным

13 сентября 2013, 19:03
Сообщение о минировании здания «Ханты-Мансийского банка» в Тюмени оказалось ложным: взрывного устройства обнаружено не было. В настоящее время полиция устанавливает личность «телефонной террористки».
Сюжет
Полиция

Сообщение о минировании здания «Ханты-Мансийского банка» в Тюмени оказалось ложным: взрывного устройства обнаружено не было. В настоящее время полиция устанавливает личность «телефонной террористки».

Напомним, в 16.40 на телефон службы «01» позвонила женщина, которая сказала, что здание «Ханты-Мансийского банка» по улице 8 Марта заминировано. Данная информация была передана в полицию. На место прибыли все чрезвычайные службы. Территория через несколько минут была оцеплена, а все люди, находящиеся в здании, эвакуированы.

«В ходе обследования помещений здания и прилегающей территории кинологами и взрывотехниками ОМОН взрывного устройства обнаружено не было. В течение часа оцепление было снято, движение транспорта восстановлено, а сотрудники банка вернулись на свои рабочие места. В настоящее время сотрудниками полиции принимаются все меры к установлению личности звонившей», — сообщили подробности в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.

Там напомнили, что любая информация о находящемся где-либо взрывном устройстве всегда проверяется. Несмотря на то, что ложное сообщение не приводит к тяжким последствиям, оно причиняет как ущерб общественной безопасности, так и материальный ущерб, потому что по подобным сообщениям проводятся контртеррористические операции. Для «телефонных террористов» предусматривается наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей либо исправительных работ на срок от 1 до 2 лет, либо ареста на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишение свободы до трех лет.

#Новости#Полиция#Телефонный терроризм#Тюмень#Таня#Происшествия
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25