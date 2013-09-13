Сообщение о минировании банка оказалось ложным

Там напомнили, что любая информация о находящемся где-либо взрывном устройстве всегда проверяется. Несмотря на то, что ложное сообщение не приводит к тяжким последствиям, оно причиняет как ущерб общественной безопасности, так и материальный ущерб, потому что по подобным сообщениям проводятся контртеррористические операции. Для «телефонных террористов» предусматривается наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей либо исправительных работ на срок от 1 до 2 лет, либо ареста на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишение свободы до трех лет.