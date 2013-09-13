Пьяный водитель сбил девочку и попытался скрыться

Накануне днем на дорогах Тюмени пострадали четверо несовершеннолетних. Одного из них сбил пьяный водитель, который с места происшествия скрылся, но был практически сразу задержан.



Около полудня на улице Ершова в Тюмени автомобилем «Лада» 7-ой модели прямо на тротуаре сбит 9-летний мальчик. У пострадавшего ушиб мягких тканей позвоночника. Еще один владелец «Лады» отличился на улице Червишевский тракт, напротив школы № 69, совершив наезд на двух 8-летних школьниц на регулируемом пешеходном переходе. По предварительным данным, дети переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. Это подтверждает сам водитель «Жигулей» и очевидцы происшествия. Юных пешеходов доставили в больницу. У одного ребенка врачи диагностировали травму живота, у другой — рану подбородка и сотрясение головного мозга.



Практически в тоже время на соседней улице пьяный водитель сбил 2-летнего ребенка на пешеходном переходе и с места происшествия скрылся. Уже через несколько минут он был задержан сотрудниками полиции на перекрестке улиц Калинина — Пархоменко. Медицинскую экспертизу водитель прошел на месте, алкотестер показал 1,02 мг/л. Пострадавшую девочку доставили в больницу, у нее перелом голени.



Вечером на 12 километре Велижанского тракта произошло столкновение двух автомобилей ВАЗ 14-ой и 4-ой моделей. В результате аварии 4 человека получили травмы. Больше всего досталось 38-летнему водителю «Четверки», у него переломы грудины и голени.



В Ялуторовском районе нетрезвый водитель спровоцировал аварию. В километре от деревни Черемушки столкнулись две ВАЗовские 7-ки, одна из которых выехала на полосу встречного движения. В результате столкновения 3 человека госпитализированы в больницу. Все в том же Ялуторовском районе, на 56 километре автодороги «Тюмень — Омск» произошло столкновение сразу трех автомобилей: «Субару» и 2-х «Лад» 10-ой модели. Травму головы получили 22-летние водитель и пассажир одной из «Лад», травму руки получил водитель иномарки.



Трагедия произошла на автодороге «Тюмень — Ханты-Мансийск». Ночью на 246 километре столкнулись ВАЗ — 2109 и «Тойота». 35-летний водитель «Лады» погиб, его пассажир одногодка в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Причина подобных трагедий практически всегда одна — выезд на полосу встречного движения.



Двухколесный транспорт еще не ушел в зимнюю спячку, его пока предостаточно на дорогах области. И дорожно-транспортных происшествий с его участием меньше не становится. Днем на 22 километре автодороги «Тюмень — Ханты-Мансийск» съехал в кювет и опрокинулся мотоцикл «Кавасаки». 28-летний водитель получил перелом руки. Транспортное средство на учете не состоит, у пострадавшего водителя отсутствует категория «А» в водительском удостоверении. В Тюмени на улице Щербакова 24-летний водитель скутера, поворачивая налево, не уступил дорогу встречному автомобилю «Шевроле». В результате скутерист доставлен в больницу, у него перелом костей таза и травма головы.



Всего 12 сентября на дорогах Тюменской области произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, 1 человек погиб, 28 получили ранения, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.