Петросян похитил у МЧС более 8 миллионов рублей

Мошенник похитил у ГУ МЧС по Тюменской области более 8 миллионов рублей. Именно на такую сумму была завышена стоимость работ по изготовлению гаража для спецтехники. Генеральный директор челябинской фирмы ООО «АгроПромСтройКомплект» Дмитрий Петросян обвиняется по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере).

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