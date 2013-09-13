Петросян похитил у МЧС более 8 миллионов рублей

«Следствием установлено, что в декабре 2010 года Петросян заключил государственный контракт с Главным управлением МЧС России по Тюменской области на изготовление сборно-разборного гаража арочного типа для размещения спецтехники. В ходе исполнения контракта гендиректор завысил стоимость выполненных работ на 8,2 млн. рублей, которые похитил», — сообщает пресс-служба прокуратуры области.
В апреле 2013 года аферист был задержан.
После вручения обвиняемому обвинительного заключения материалы уголовного дела будут направлены в Ленинский районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу.
Отметим, что санкция ч.3 ст. 159.4 УК РФ предусматривает штраф в размере до 1,5 млн. рублей, либо лишение свободы на срок до 5 лет.