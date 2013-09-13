Оперу «Юлий Цезарь» тюменцы посмотрят в кинотеатре

Второй постановкой Дэвида МакВикара в этом сезоне «Мет» стал «Юлий Цезарь» — яркий спектакль, сочетающий в себе элементы барочного театра и стиль империалистической Британии XIX века на фоне вечных тем любви, войны и государства. Дэвид Дэниэлс исполнит заглавную партию, Натали Дессэй дебютирует на сцене «Мет» в роли соблазнительной Клеопатры, Элис Кут споет партию Секста, Патрисия Бардон — Корнелии, Кристоф Дюмо — Птолемея. Гвидо Локонсоло в партии Акиллы выступает на сцене «Метрополитен Опера» впервые.