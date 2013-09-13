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Оперу «Юлий Цезарь» тюменцы посмотрят в кинотеатре

13 сентября 2013, 16:31
В кинотеатре «Синема Парк DeLUXE» продолжается летний театральный фестиваль. 17 сентября на большом экране тюменцам покажут оперу «Юлий Цезарь», поставленную нью-йоркским музыкальным театром «Метрополитан Опера».
Сюжет
Тюмень

Второй постановкой Дэвида МакВикара в этом сезоне «Мет» стал «Юлий Цезарь» — яркий спектакль, сочетающий в себе элементы барочного театра и стиль империалистической Британии XIX века на фоне вечных тем любви, войны и государства. Дэвид Дэниэлс исполнит заглавную партию, Натали Дессэй дебютирует на сцене «Мет» в роли соблазнительной Клеопатры, Элис Кут споет партию Секста, Патрисия Бардон — Корнелии, Кристоф Дюмо — Птолемея. Гвидо Локонсоло в партии Акиллы выступает на сцене «Метрополитен Опера» впервые.

Продолжительность оперы приблизительно 245 минут. Она исполняется на итальянском языке. Цена билета — 600 рублей.

Открыты продажи и бронирование билетов: booking.www.cinemapark.ru/start/4/160443/

#Новости#Кино#Тюмень#Синема Парк#Таня#Культура
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