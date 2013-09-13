Новый SPAR открылся в «Магеллане»

Само открытие стало прекрасным праздником не только для покупателей магазина SPAR, но и для всех посетителей комплекса «Магеллан». За полчаса до открытия гостей у входа встречали ростовые куклы и промоутеры, которые раздавали воздушные шары со знаком SPAR и приглашали всех желающих на праздничную церемонию. В преддверии открытия посетителей развлекали шоу барабанов «Ибица» и выступление федерации современного танца. Среди почетных гостей открытия присутствовали также представители холдинга «Партнер» (Правообладателя использования марки SPAR в Тюменской области), Сбербанка, холдинга ARSIB и многие другие.
Почетными гостями открытия стали руководитель управы Центрального административного округа Тюмени Валерий Борисов, начальник управления лицензирования и регулирования потребительского рынка Тюмени Андрей Пантелеев, заместитель директора холдинга ARSIB Антон Кукуйцев, генеральный директор Торговой Компании Холдинга «Партнер» Ирина Иванова, и представитель SPAR International Роб ван Стаден (Rob van Staden). Ровно в 14 часов почетные гости перерезали красную ленту и под залпы хлопушек и аплодисменты персонала новый супермаркет SPAR официально открылся!
В первые минуты открытия покупатели получили в подарок продукцию собственной марки SPAR. Для этого нужно было всего лишь оказаться в нужный момент в нужном месте: под большим воздушным шаром, полным записок с наименованиями подарков. Весь день ведущие проводили увлекательные конкурсы и разыгрывали ценные призы. Не остались без внимания и юные посетители магазина: всем детям бесплатно делали аквагрим, их развлекали аниматоры в костюмах мультипликационных героев. Особенным моментом в сценарии мероприятия стало появление воспитанников детского дома № 66. Ребята решили поздравить первых покупателей SPAR цветами, сделанными собственными руками. Компания SPAR в свою очередь поблагодарила их за участие и вручила им сладкие подарки.
Праздник открытия SPAR продолжался до самого вечера, и это далеко не последнее подобное событие. Уже в октябре этого года новый магазин SPAR появится в Тобольске, а в ноябре закончится ребрендинг гипермаркета в ТРЦ «Колумб» в Тюмени.
Ждем в гости в магазины SPAR!