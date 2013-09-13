Новый SPAR открылся в «Магеллане»

В первые минуты открытия покупатели получили в подарок продукцию собственной марки SPAR. Для этого нужно было всего лишь оказаться в нужный момент в нужном месте: под большим воздушным шаром, полным записок с наименованиями подарков. Весь день ведущие проводили увлекательные конкурсы и разыгрывали ценные призы. Не остались без внимания и юные посетители магазина: всем детям бесплатно делали аквагрим, их развлекали аниматоры в костюмах мультипликационных героев. Особенным моментом в сценарии мероприятия стало появление воспитанников детского дома № 66. Ребята решили поздравить первых покупателей SPAR цветами, сделанными собственными руками. Компания SPAR в свою очередь поблагодарила их за участие и вручила им сладкие подарки.