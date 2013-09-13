На Цветном бульваре выставят «Посты трезвости»

Субботние мероприятия будут приурочены к Дню трезвости, который отмечают в нашей стране 11 сентября. В выходной день в Тюмени на Цветном бульваре департамент по спорту и молодежной политике области и Областной центр профилактики и реабилитации организуют работу «Поста трезвости». С 12 до 17 часов врач-нарколог и психолог будут консультировать всех желающих по вопросам, связанным с профилактикой употребления психоактивных веществ.