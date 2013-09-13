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На Цветном бульваре выставят «Посты трезвости»

13 сентября 2013, 11:55
Завтра, 14 сентября, в самом центре города тюменцам буду рассказывать о вреде алкоголя.

Завтра, 14 сентября, в самом центре города тюменцам буду рассказывать о вреде алкоголя.

Субботние мероприятия будут приурочены к Дню трезвости, который отмечают в нашей стране 11 сентября. В выходной день в Тюмени на Цветном бульваре департамент по спорту и молодежной политике области и Областной центр профилактики и реабилитации организуют работу «Поста трезвости». С 12 до 17 часов врач-нарколог и психолог будут консультировать всех желающих по вопросам, связанным с профилактикой употребления психоактивных веществ.

В 14:30 у здания цирка активисты волонтерского профилактического движения проведут профилактическое мероприятие «Выбери правильный путь!»: тюменцы смогут посоревноваться в ловкости и установить рекорд дня.

#Новости#Алкоголь#Дарья#Общество
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