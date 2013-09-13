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На Пархоменко, Широтной, Грибоедова ограничат дорожное движение

13 сентября 2013, 15:30
В нескольких частях Тюмени ограничат автомобильное движение. Проблемные участки на улицах Пархоменко, участок Широтной и Грибоедова.

В связи с капитальным ремонтом участка тепловой сети протяженностью от улицы Тимирязева до улицы 9-е Января в Тюмени, в период времени с 22:00 часов 13.09.2013 года до 22:00 часов 15.09.2013 года, будет временно ограничено дорожное движение транспортных средств на проезжей части ул. Пархоменко (перекресток ул. Пархоменко и ул. 9-е Января).

В связи с реконструкцией участка тепломагистрали по улице Широтной, в ночное время с 22:00 часов 13.09.2013 года до 06:00 часов 16.09.2013 года, будет временно ограничено дорожное движение транспортных средств на проезжей части от улицы Широтной до Федюнинского (вблизи ТЭЦ-2).

В связи с производством аварийных земляных работ на пересечении улиц Грибоедова-Смоленская, в период с 08:00 часов до 17:00 часов 14.09.2013 года, будет временно ограничено дорожное движение транспортных средств на проезжей части пересечения указанных улиц, информирует пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. Тюмени.

Также, как уже сообщалось сегодня, 13 сентября, с 22:00 часов в Тюмени будет закрыта улица 50 лет Октября, на участке от улицы Холодильной до Мельникайте.

Водителям и пешеходам стоит быть внимательнее и соблюдать указания дорожных знаков.

#Новости#Ограничение движения#Дороги#Транспорт#Женя#Общество
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