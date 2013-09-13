На Пархоменко, Широтной, Грибоедова ограничат дорожное движение

В связи с капитальным ремонтом участка тепловой сети протяженностью от улицы Тимирязева до улицы 9-е Января в Тюмени, в период времени с 22:00 часов 13.09.2013 года до 22:00 часов 15.09.2013 года, будет временно ограничено дорожное движение транспортных средств на проезжей части ул. Пархоменко (перекресток ул. Пархоменко и ул. 9-е Января).