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Альпинисты продлят лето на крымских скалах

13 сентября 2013, 10:48
Небольшая группа альпинистов из Тюмени отправилась в небольшое путешествие к Черноморскому побережью, чтобы продлить лето на теплых крымских скалах.
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Тюмень

Начинающие скалолазы, не имеющие опыта преодоления вертикалей, проведут десять дней в тренировочном лагере в поселке Форос. Как рассказал президент Тюменской региональной федерации альпинизма Тимур Гайнуллин, планируется путешествие по побережью, подъем на скалы разной категории трудности, обучение азам организации страховки и тренировочного процесса на скальных массивах Парус, Малый Парус, Кошка (Семеиз) и Никита.

Отметим, что поездка проходит в рамках программы, реализуемой ТРФА при поддержке администрации г. Тюмени.

#Новости#Тюмень#Тюменская региональная федерация альпинизма#Таня#Спорт
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