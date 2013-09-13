Альпинисты продлят лето на крымских скалах

Начинающие скалолазы, не имеющие опыта преодоления вертикалей, проведут десять дней в тренировочном лагере в поселке Форос. Как рассказал президент Тюменской региональной федерации альпинизма Тимур Гайнуллин, планируется путешествие по побережью, подъем на скалы разной категории трудности, обучение азам организации страховки и тренировочного процесса на скальных массивах Парус, Малый Парус, Кошка (Семеиз) и Никита.