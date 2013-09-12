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В ТРЦ «Солнечный» научат искусству чайной церемонии

12 сентября 2013, 12:06
В тюменском ТРЦ «Солнечный» 13, 14, 15 сентября чайный мастер от клуба «Чайная Гавань» проведет церемонию-дегустацию разных видов чая.
Сюжет
Тюмень

В течение трех дней он представит тюменцам девять видов чая — финиковый Шу Пуэр, белый чай ДаБайХао, шэн Пуэр «Обворожение» и другие, расскажет об особенностях его классификации и способах заваривания. У собравшихся будет возможность познакомиться с чаем, попробовать его и научиться правильно заваривать.

Запись на бесплатный мастер-класс проходит в группе «Malloko» ВКонтакте или по электронной почте [email protected] Необходимо указать фамилию, имя, возраст, телефон участника, удобную дату мастер-класса. Продолжительность занятия — 3 часа. Все материалы предоставляются организатором. Каждый пришедший бесплатно получит дисконтную карту Malloko.

Время проведения: 13 сентября — с 17.00, 14,15 сентября — с 13.00.

#Новости#Тюмень#ТРЦ Солнечный#Таня#Культура
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