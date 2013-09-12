В ТРЦ «Солнечный» научат искусству чайной церемонии

В течение трех дней он представит тюменцам девять видов чая — финиковый Шу Пуэр, белый чай ДаБайХао, шэн Пуэр «Обворожение» и другие, расскажет об особенностях его классификации и способах заваривания. У собравшихся будет возможность познакомиться с чаем, попробовать его и научиться правильно заваривать.