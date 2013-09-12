В ТРЦ «Солнечный» научат искусству чайной церемонии

В течение трех дней он представит тюменцам девять видов чая — финиковый Шу Пуэр, белый чай ДаБайХао, шэн Пуэр «Обворожение» и другие, расскажет об особенностях его классификации и способах заваривания. У собравшихся будет возможность познакомиться с чаем, попробовать его и научиться правильно заваривать.
Запись на бесплатный мастер-класс проходит в группе «Malloko» ВКонтакте или по электронной почте [email protected] Необходимо указать фамилию, имя, возраст, телефон участника, удобную дату мастер-класса. Продолжительность занятия — 3 часа. Все материалы предоставляются организатором. Каждый пришедший бесплатно получит дисконтную карту Malloko.
Время проведения: 13 сентября — с 17.00, 14,15 сентября — с 13.00.