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В районе «Южного» на время уберут пару остановок

12 сентября 2013, 12:48
В Тюмени из схем движения некоторых автобусов временно уберут остановочный пункт «улица Депутатская», расположенный в районе строящейся развязки.

В Тюмени из схем движения некоторых автобусов временно уберут остановочный пункт «улица Депутатская», расположенный в районе строящейся развязки.

Как сообщает пресс-служба «Тюменьгортранса», изменения вступят в силу с 13 сентября и коснутся маршрутов № 5, 6, 14, 17, 22, 44, 45, 50, 51, 56, 61, 65 и 134.

Также у маршрутов № 5, 6, 45 временно исключается остановочный пункт «АЗС».

Кроме того, с 14 сентября остановочный пункт «Сквер им. Немцова» временно исключается из схемы движения маршрута № 141. Вместо «Сквера им. Немцова» маршрут будет отправляться от остановочного пункта «Областная библиотека».

Со схемами можно ознакомиться ниже.

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