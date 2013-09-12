В районе «Южного» на время уберут пару остановок

В Тюмени из схем движения некоторых автобусов временно уберут остановочный пункт «улица Депутатская», расположенный в районе строящейся развязки.
Как сообщает пресс-служба «Тюменьгортранса», изменения вступят в силу с 13 сентября и коснутся маршрутов № 5, 6, 14, 17, 22, 44, 45, 50, 51, 56, 61, 65 и 134.
Также у маршрутов № 5, 6, 45 временно исключается остановочный пункт «АЗС».
Кроме того, с 14 сентября остановочный пункт «Сквер им. Немцова» временно исключается из схемы движения маршрута № 141. Вместо «Сквера им. Немцова» маршрут будет отправляться от остановочного пункта «Областная библиотека».
Со схемами можно ознакомиться ниже.