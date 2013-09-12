В озере нашли труп женщины. Полиция устанавливает личность

Долгое пребывание в озере вызвало гнилостные изменения, которые затрудняют установление личности женщины. На вид ей 50 лет, рост 165–170 см, среднего телосложения. Была одета в черное зимнее пальто, черные брюки, сапоги зимние черного цвета. Также на ней была белая мужская олимпийка.