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В озере нашли труп женщины. Полиция устанавливает личность

12 сентября 2013, 10:02
Тело неизвестной женщины было найдено вечером 23 августа в озере Кривое у деревни Гилево. По предварительным данным, труп провел в воде более трех месяцев.
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Тюмень

Долгое пребывание в озере вызвало гнилостные изменения, которые затрудняют установление личности женщины. На вид ей 50 лет, рост 165–170 см, среднего телосложения. Была одета в черное зимнее пальто, черные брюки, сапоги зимние черного цвета. Также на ней была белая мужская олимпийка.

«В настоящий момент сотрудники уголовного розыска принимают все меры к установлению личности, однако возможно с помощью жителей области это удастся сделать быстрее. Всех, кто владеет какой-либо информацией по данному делу, просьба позвонить по телефону 02», — отметили в пресс-службе.

#Новости#Утопленники#Тюмень#Таня#Происшествия
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