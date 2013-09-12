Студенты напомнят: «Не спеши и успеешь!»

Инициатива проведения данной акции принадлежит администрации техникума. В учебном заведении проблеме безопасности на дорогах уделяется большое внимание — на регулярной основе проводятся встречи сотрудников ГИБДД со студентами на тему безопасности дорожного движения. Ребята неоднократно принимали участие в различных акциях, направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов и юных пассажиров на улицах Тюмени. На этот раз студенческая акция приурочена к проведению профилактического мероприятия «Внимание — дети!». Начало акции в 11:20.