Студенты напомнят: «Не спеши и успеешь!»

Как сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции, ребята в ярких жилетках встанут вдоль проезжей части улицы Мельникайте в районе ТГНГУ с плакатами собственного изготовления и будут агитировать водителей и пешеходов к соблюдению правил дорожного движения.
Студенты призовут водителей уступать дорогу пешеходам в зоне пешеходного перехода, а также распространят агитационные листовки «Не спеши и успеешь!».
Инициатива проведения данной акции принадлежит администрации техникума. В учебном заведении проблеме безопасности на дорогах уделяется большое внимание — на регулярной основе проводятся встречи сотрудников ГИБДД со студентами на тему безопасности дорожного движения. Ребята неоднократно принимали участие в различных акциях, направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов и юных пассажиров на улицах Тюмени. На этот раз студенческая акция приурочена к проведению профилактического мероприятия «Внимание — дети!». Начало акции в 11:20.