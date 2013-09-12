Школьники узнали, готовы ли служить Отечеству

Были организованы показательные выступления: тушение огня разными способами, разрезание автомобиля, деблокирование пострадавшего и т.д. В тушении огня участвовали и сами зрители. Отдельного внимания заслуживает такая новая форма профориентационной работы как «квест» — школьники 8–11 классов во время его прохождения получили представление о службе как о возможной будущей трудовой деятельности, связанными с этим возможностями и жизненными перспективами.