Школьники узнали, готовы ли служить Отечеству

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области, выставку посетили более 2 тысяч человек. В основном — дети разного возраста. Каждый из ребят мог примерить боевую одежду, осмотреть специальные машины. Также было организовано психологическое тестирование на пригодность к службе. Ребята с большим интересом слушали рассказы от сотрудников силовых ведомств, надевали специальную форму.
Были организованы показательные выступления: тушение огня разными способами, разрезание автомобиля, деблокирование пострадавшего и т.д. В тушении огня участвовали и сами зрители. Отдельного внимания заслуживает такая новая форма профориентационной работы как «квест» — школьники 8–11 классов во время его прохождения получили представление о службе как о возможной будущей трудовой деятельности, связанными с этим возможностями и жизненными перспективами.
Видео Сергея Шарапова