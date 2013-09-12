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Школьники узнали, готовы ли служить Отечеству

12 сентября 2013, 17:26
Региональная военно-профессиональная выставка и ярмарка рабочих и учебных мест «Служим Отечеству» прошла 10–11 сентября в Тюмени. В ней приняли участие более 20 силовых ведомств региона — МЧС, МВД, ОМОН, таможня и многие другие.
Сюжет
Тюмень

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области, выставку посетили более 2 тысяч человек. В основном — дети разного возраста. Каждый из ребят мог примерить боевую одежду, осмотреть специальные машины. Также было организовано психологическое тестирование на пригодность к службе. Ребята с большим интересом слушали рассказы от сотрудников силовых ведомств, надевали специальную форму.

Были организованы показательные выступления: тушение огня разными способами, разрезание автомобиля, деблокирование пострадавшего и т.д. В тушении огня участвовали и сами зрители. Отдельного внимания заслуживает такая новая форма профориентационной работы как «квест» — школьники 8–11 классов во время его прохождения получили представление о службе как о возможной будущей трудовой деятельности, связанными с этим возможностями и жизненными перспективами.

Видео Сергея Шарапова

#Новости#Тюмень#ГУ МЧС по Тюменской области#Таня#Общество
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