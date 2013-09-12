С начала года в Тюмени погибли 6 детей, 151 ребенок травмирован

«Госавтоинспекция города Тюмени обращается к родителям! Не доверяйте своим детям право управления транспортным средством, ключи от автомобиля должны быть под контролем у вас. В этих случаях страдают от этого не только сами подростки, но и ни в чем не повинные люди, друзья самого подростка, находящиеся вместе с ним в машине.