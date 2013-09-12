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С начала года в Тюмени погибли 6 детей, 151 ребенок травмирован

12 сентября 2013, 16:56
На территории Тюмени за 8 месяцев текущего года произошло 138 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет. В них 151 ребенок получил травмы различной степени тяжести, 6 детей погибли.
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Дети

Наибольшее количество пострадавших в ДТП детей — пассажиры, сообщают в пресс-службе ГИБДД. За данный период 77 пассажиров получили травмы, 5 погибли. Один погибший 15-летний мальчик являлся водителем автомобиля. По вине несовершеннолетних произошло 38 ДТП, в результате чего пострадали 38 детей.

Также в Тюмени получили травмы 16 велосипедистов, 6 водителей скутеров и мопедов. Напоминаем, что право на управления мопедом подросток может получить только по достижению им 16-летнего возраста, а автомашиной — с 18 лет. Вручая ребенку велосипед, напомните ему правила дорожного движения.

«Госавтоинспекция города Тюмени обращается к родителям! Не доверяйте своим детям право управления транспортным средством, ключи от автомобиля должны быть под контролем у вас. В этих случаях страдают от этого не только сами подростки, но и ни в чем не повинные люди, друзья самого подростка, находящиеся вместе с ним в машине.

Покупая своему чаду мопед, вы пренебрегаете безопасностью ваших детей! С помощью мопеда дети стремятся привлечь к себе внимание. Самое страшное, что мопеды опасны для окружающих: и для пешеходов, и для водителей. Дети часто забывают об элементарных требованиях правил дорожного движения, превышая установленную скорость, ездят без мотошлемов, что усугубляет последствия ДТП», — говорят в пресс-службе.

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