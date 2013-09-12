Предложили инспекторам взятку, получили штраф

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, установлено, что 11 июля 2013 года Гасымов, управляя автомобилем ВАЗ-21102, нарушил правила дорожного движения и выехал на полосу встречного движения. Это увидел инспектор ДПС, который предложил Гасымову пройти к служебному автомобилю для составления административного протокола по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения). Напомним, что за совершение данного нарушения предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.