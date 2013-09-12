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Предложили инспекторам взятку, получили штраф

12 сентября 2013, 14:39
В Тюмени к 70-тысячному штрафу подвергнуты два водителя за попытку подкупа инспекторов ДПС. Калининский районный суд вынес приговор в отношении 46-летнего Дильгама Гасымова и 54-летнего Ахлимана Мамедова.
Сюжет
Тюмень

Мужчины признаны виновными по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, установлено, что 11 июля 2013 года Гасымов, управляя автомобилем ВАЗ-21102, нарушил правила дорожного движения и выехал на полосу встречного движения. Это увидел инспектор ДПС, который предложил Гасымову пройти к служебному автомобилю для составления административного протокола по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения). Напомним, что за совершение данного нарушения предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.

Гасымов, не желая лишиться водительских прав, попытался дать инспектору ДПС взятку в размере 1220 рублей, но его действия были пресечены правоохранительными органами.

Подкупить сотрудника ГИБДД 1 тысячей рублей пытался и Мамедов, который 15 июля выехал на полосу встречного движения, но его действия также были пресечены полицией.

Суд назначил Гасымову штраф в размере 40 тысяч рублей, а Мамедову — 30 тысяч рублей.

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