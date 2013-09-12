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По приглашению ТюмГУ в Тюмени выступит легендарный уфолог

12 сентября 2013, 16:50
Руководитель общероссийского научно-исследовательского объединения «Космопоиск», исследователь аномальных явлений, уфолог, путешественник и писатель, эксперт на телеканалах «ТНТ» и «REN-TV» Вадим Чернобров проведет в Тюмени творческую встречу. Он приезжает по приглашению ТюмГУ, ежегодно в честь своего дня рождения устраивающего в Тюмени встречи с интересными людьми.

83 года исполнится Тюменскому госуниверситету в следующий понедельник, 16 сентября. По сложившейся традиции в честь празднования дня своего рождения университет дарит сотрудникам, преподавателям и студентам подарок — встречу с интересным человеком. На этот раз речь пойдет о загадочном и неизведанном.

Эксперт программ «Необъяснимо, но факт», «Территория заблуждений», «Тайны мира» Вадим Чернобров расскажет тюменцам не только о закономерностях и последствиях появлений НЛО, но и о тайнах «озерных чудовищ» (как утверждается, — на основе изучения 20 российских, в том числе и тюменских, озер).

Творческая встреча пройдет 16 сентября в Тюменском театре кукол (ул. Кирова, 36). Начало в 17:00. Вход, как рассказывают в ТюмГУ, — по пригласительным билетам, которые можно получить в деканатах институтов.

Фото — http://artists-ram.narod.ru

#Новости#ТюмГУ#Дарья#Культура
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