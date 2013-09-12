По приглашению ТюмГУ в Тюмени выступит легендарный уфолог

83 года исполнится Тюменскому госуниверситету в следующий понедельник, 16 сентября. По сложившейся традиции в честь празднования дня своего рождения университет дарит сотрудникам, преподавателям и студентам подарок — встречу с интересным человеком. На этот раз речь пойдет о загадочном и неизведанном.
Эксперт программ «Необъяснимо, но факт», «Территория заблуждений», «Тайны мира» Вадим Чернобров расскажет тюменцам не только о закономерностях и последствиях появлений НЛО, но и о тайнах «озерных чудовищ» (как утверждается, — на основе изучения 20 российских, в том числе и тюменских, озер).
Творческая встреча пройдет 16 сентября в Тюменском театре кукол (ул. Кирова, 36). Начало в 17:00. Вход, как рассказывают в ТюмГУ, — по пригласительным билетам, которые можно получить в деканатах институтов.
Фото — http://artists-ram.narod.ru