По приглашению ТюмГУ в Тюмени выступит легендарный уфолог

Эксперт программ «Необъяснимо, но факт», «Территория заблуждений», «Тайны мира» Вадим Чернобров расскажет тюменцам не только о закономерностях и последствиях появлений НЛО, но и о тайнах «озерных чудовищ» (как утверждается, — на основе изучения 20 российских, в том числе и тюменских, озер).