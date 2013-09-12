Оба водителя утверждают, что ехали на зеленый

Днем на 16 километре автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский произошло столкновение двух иномарок. По предварительным данным, 45-летняя водительница автомобиля Toyota, поворачивая на перекрестке, не уступила дорогу встречному автомобилю Nissan. Она же и пострадала в аварии, у нее ушиб грудной клетки и вывих бедра. В «Ниссане» все, включая ребенка, были пристегнуты ремнями безопасности, сообщают в пресс-службе ГИБДД.
Вечером в поселке Винзили Тюменского района 15-летний подросток упал со скутера на улице Садовой. По предварительным данным, юноша не справился с управлением двухколесного транспорта, у него ушибы головы и ног.
В областном центре, на улице Щербакова, из-за не соблюдения безопасной дистанции произошло столкновение внедорожника Kia с легковым автомобилем Toyota. Травмы получила 29-летняя женщина, управлявшая «Тойотой». У пострадавшей сотрясение головного мозга и ушиб руки.
Сегодня ночью в Тюмени на перекрестке улиц Профсоюзной и Республики столкнулись автомобили «Лада» и Geely. Оба водителя утверждают, что двигались на разрешающий сигнал светофора, но очевидцы дорожно-транспортного происшествия говорят, что именно водитель иномарки нарушил правила дорожного движения.
В результате аварии пострадали пять человек. Водителю «Лады», его двум пассажирам, а также пассажиру Geely оказали медицинскую помощь и отпустили домой. 33-летнего водителя иномарки госпитализировали, у него перелом поясничного отдела позвоночника.