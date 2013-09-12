Оба водителя утверждают, что ехали на зеленый

Днем на 16 километре автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский произошло столкновение двух иномарок. По предварительным данным, 45-летняя водительница автомобиля Toyota, поворачивая на перекрестке, не уступила дорогу встречному автомобилю Nissan. Она же и пострадала в аварии, у нее ушиб грудной клетки и вывих бедра. В «Ниссане» все, включая ребенка, были пристегнуты ремнями безопасности, сообщают в пресс-службе ГИБДД.