На тюменцев в подъезде напала голая наркоманка

Сотрудники УФСН по Тюменской области на одной из пресс-конференций отмечали, что «солевые» наркоманы опаснее даже, чем «героинщики». Дело в том, что «соли» вызывают сильные галлюцинации. Человек начинает видеть в окружающих инопланетян, чудовищ, насекомых и ведет себя агрессивно по отношению к другим людям. «Солевые» наркоманы опасны своей жестокостью и непредсказуемостью после очередной порции «синтетики». Употребление «солей» уже не раз приводило к трагическим последствиям.