На тюменцев в подъезде напала голая наркоманка

О происшествии написал в своем микроблоге житель областного центра Максим. Накануне вечером он с женой возвращался домой после работы. На лестничной площадке на них напала голая девушка. Она не давала супругам войти в квартиру и просила о помощи: девушке казалось, что она облита бензином. Тюменец предполагает, что нападавшая была под воздействием «соли».
В разговоре с корреспондентом Nashgorod.ru Максим рассказал, что пробиться в квартиру удалось лишь после применения физической силы по отношению к девушке. Оказавшись дома, молодые люди вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов прибыли в течение 5–7 минут, все это время обнаженная наркоманка бегала по двору.
В пресс-службе УМВД по г. Тюмени подтвердили информацию о произошедшем. Там отметили, что полицейские из группы немедленного реагирования доставили наркоманку в отдел полиции № 7, где с ней была проведена необходимая работа. После этого ее доставили в наркодиспансер.
Добавим, что по неподтвержденным данным, девушка сбежала из центра реабилитации.
Сотрудники УФСН по Тюменской области на одной из пресс-конференций отмечали, что «солевые» наркоманы опаснее даже, чем «героинщики». Дело в том, что «соли» вызывают сильные галлюцинации. Человек начинает видеть в окружающих инопланетян, чудовищ, насекомых и ведет себя агрессивно по отношению к другим людям. «Солевые» наркоманы опасны своей жестокостью и непредсказуемостью после очередной порции «синтетики». Употребление «солей» уже не раз приводило к трагическим последствиям.
Достаточно вспомнить тюменца Пчелкина, который после употребления наркотиков убил человека. А на прошлой неделе наркоман угнал автомобиль BMW X5 и разбил на нем около 10 машин. Вероятно, под воздействием «солей» был и тюменец, который устроил пожар в квартире и угрожал, что выпрыгнет из окна. По данным свидетелей произошедшего, написавших на форуме портала Nashgorod.ru, мужчина кричал, что его заставляют подписать документы и в него стреляют.