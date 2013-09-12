Кафе не успело заработать, как его уже обворовали

Сообщение о краже из кафе поступило в отдел полиции № 1 вчера утром. Как выяснилось, заведение общепита еще только открывается — там не завершены ремонтные работы и нет охраны. Владельцам кафе повезло, что на месте преступления нашлись пригодные для идентификации отпечатки пальцев предполагаемого злоумышленника. По базе данных АДИС «Папилон» был установлен 20-летний тюменец, который проживает в соседнем от места совершения преступления дворе.
Подозреваемый был оперативно задержан, а в его квартире обнаружено все похищенное имущество. Общая стоимость похищенных вещей составила более 88 тысяч рублей. Ранее молодой человек уже был судим за грабеж.
«В ходе работы было установлено, что задержанный совершил данное преступление вместе со своим 23-летним приятелем, с которым они вместе распивали спиртные напитки. Второй подозреваемый был задержан в дежурные сутки. Данный гражданин также ранее был судим за грабеж, в настоящий момент они оба нигде официально не трудоустроены. Как было установлено, чтобы совершить хищение, молодые люди сломали замок в кафе и прихватили с собой все ценности, попавшиеся на глаза», — сообщает пресс-служба УМВД по г. Тюмени.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.