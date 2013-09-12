Кафе не успело заработать, как его уже обворовали

«В ходе работы было установлено, что задержанный совершил данное преступление вместе со своим 23-летним приятелем, с которым они вместе распивали спиртные напитки. Второй подозреваемый был задержан в дежурные сутки. Данный гражданин также ранее был судим за грабеж, в настоящий момент они оба нигде официально не трудоустроены. Как было установлено, чтобы совершить хищение, молодые люди сломали замок в кафе и прихватили с собой все ценности, попавшиеся на глаза», — сообщает пресс-служба УМВД по г. Тюмени.