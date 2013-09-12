Дашу Варанкину нашли мертвой

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, а также устанавливаются причины, которые привели к трагедии. Опрашиваются родные, знакомые, преподаватели и сверстники погибшей. Следователи проверяют, были ли у девочки конфликты. Напомним, что Даша ранее дважды убегала из дома. Когда в июле объявили поиски девочки, сообщалось, что она может представляться бездомной или сиротой, попрошайничать. Родной отец ребенка умер, а мать лишили родительских прав. Ее воспитывала бабушка-опекун. Обстановку в семье также предстоит исследовать специалистам.