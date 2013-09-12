Дашу Варанкину нашли мертвой

В Тюменской области обнаружено тело 13-летней Дарьи Варанкиной, которая пропала почти два месяца назад. По предварительной версии, девочка покончила жизнь самоубийством.
Напомним, 15 июля ушла из дома, расположенного в селе Черепаново Нижнетавдинского района, и не вернулась. Девочку искали сотрудники правоохранительных органов и волонтеры, но поиски не давали результатов. По факту безвестного исчезновения Даши было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего).
Тело Дарьи Варанкиной в лесу неподалеку от села нашел накануне, 11 сентября, грибник. По предварительной версии, школьница покончила жизнь самоубийством. Как рассказали корреспонденту Nashgorod.ru в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, тело девочки обнаружено у дерева, на котором висела сделанная из пояса от халата петля, а рядом лежали пустые упаковки от таблеток. Предсмертной записки не обнаружено. Поскольку на теле имеются гнилостные изменения, точную причину смерти подростка предстоит определить экспертам. Сомнений в том, что нашли именно Дарью Варанкину, не возникает: тело опознали родные девочки.
В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, а также устанавливаются причины, которые привели к трагедии. Опрашиваются родные, знакомые, преподаватели и сверстники погибшей. Следователи проверяют, были ли у девочки конфликты. Напомним, что Даша ранее дважды убегала из дома. Когда в июле объявили поиски девочки, сообщалось, что она может представляться бездомной или сиротой, попрошайничать. Родной отец ребенка умер, а мать лишили родительских прав. Ее воспитывала бабушка-опекун. Обстановку в семье также предстоит исследовать специалистам.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.