Бывший летчик представит тюменцам свои картины из бисера

Вышивка бисером — любимое увлечение Сергея на протяжении 30 последних лет. Он загорелся идеей бисерной вышивки после того, как в одном из подмосковных музеев увидел портрет Петра I, вышитый нитками и украшенный бисером. Произведение так поразило его, что летчику захотелось самому попробовать из сотен и тысяч цветных шариков создать художественное полотно.