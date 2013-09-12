Бывший летчик представит тюменцам свои картины из бисера

Необычная выставка «Сказка из бисера» откроется 13 сентября в 17 часов по адресу Малыгина, 86. Особенность ее заключается, прежде всего, в том, что автор работ — мужчина, бывший летчик из Ханты-Мансийска Сергей Подкорытов.
Вышивка бисером — любимое увлечение Сергея на протяжении 30 последних лет. Он загорелся идеей бисерной вышивки после того, как в одном из подмосковных музеев увидел портрет Петра I, вышитый нитками и украшенный бисером. Произведение так поразило его, что летчику захотелось самому попробовать из сотен и тысяч цветных шариков создать художественное полотно.
И у него получилось. Сергей не просто овладел техникой вышивки, но и завоевал немало наград на выставках различного уровня. В настоящее время он — лауреат почти трехсот российских и международных выставок. Коллекция самобытного мастера насчитывает порядка 400 работ.
Заслуживает внимания и то, что автор не делает набросков на полотне, а вышивает, держа образ в голове. Кроме того, мастер использует технику шитья, придуманную им самим, рассказывают в фонде «Содружество», который выступил организатором экспозиции.
Сергея Подкорытова можно назвать настоящим мастером, знатоком бисерного ремесла. Предстоящая выставка — уже 63-я по счету, она продлится до 30 октября.