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Бывший летчик представит тюменцам свои картины из бисера

12 сентября 2013, 12:26
Думаете, вышивать бисером — удел кисейных барышень? Вовсе нет, и убедиться в этом можно будет уже завтра. В пятницу вечером в Институте криосферы Земли СО РАН откроется выставка картин, вышитых настоящим мужчиной — бывшим летчиком.

Необычная выставка «Сказка из бисера» откроется 13 сентября в 17 часов по адресу Малыгина, 86. Особенность ее заключается, прежде всего, в том, что автор работ — мужчина, бывший летчик из Ханты-Мансийска Сергей Подкорытов.

Вышивка бисером — любимое увлечение Сергея на протяжении 30 последних лет. Он загорелся идеей бисерной вышивки после того, как в одном из подмосковных музеев увидел портрет Петра I, вышитый нитками и украшенный бисером. Произведение так поразило его, что летчику захотелось самому попробовать из сотен и тысяч цветных шариков создать художественное полотно.

И у него получилось. Сергей не просто овладел техникой вышивки, но и завоевал немало наград на выставках различного уровня. В настоящее время он — лауреат почти трехсот российских и международных выставок. Коллекция самобытного мастера насчитывает порядка 400 работ.

Заслуживает внимания и то, что автор не делает набросков на полотне, а вышивает, держа образ в голове. Кроме того, мастер использует технику шитья, придуманную им самим, рассказывают в фонде «Содружество», который выступил организатором экспозиции.

Сергея Подкорытова можно назвать настоящим мастером, знатоком бисерного ремесла. Предстоящая выставка — уже 63-я по счету, она продлится до 30 октября.

#Новости#Выставки#Содружество#Дарья#Культура
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