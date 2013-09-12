Асфальт на Лесобазе кладут прямо на песок

«В целом качество работ ужасное, неужели нет никакого контроля?! Фото сделано 2 сентября напротив дома № 3 по улице Вересковой», — написал в редакцию Nashgorod.ru один из горожан.
«Подтверждаю. Тоже делал фото подобных мест и писал в администрацию и приемную губернатора. И как раз через 3 дня губернатор проверял качество работ и всем остался доволен, судя по новостям», — соглашается пользователь sergey_zloi .
«Ни одна технология не предусматривает укладку асфальта на песок. Возможна укладка на скальный грунт или на твердое основание, железобетонные плиты, например», — отметил, просмотрев предоставленные фотографии, независимый специалист.
Добавим, что на прошлой неделе губернатор Тюменской области Владимир Якушев действительно побывал в микрорайоне и проконтролировал, как ведутся работы по реконструкции дорожной сети, благоустройству улиц и дворов в «Туре». В объезде также принимали участие глава администрации Тюмени Александр Моор, председатель Тюменской городской думы Дмитрий Еремеев, депутат городской думы Альбина Селезнева.
Губернатор тогда отметил, что микрорайон «Тура» активно развивается, и положительные изменения, происшедшие здесь за последние годы, видны каждому. «Конечно, надо делать все, чтобы различия по благоустройству, качеству дорог, состоянию социальных объектов в центре города и на окраинах нивелировать, — подчеркнул глава региона, — что мы и видим сегодня на примере микрорайона «Тура».
Информация направлена в департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города и подрядчику. Nashgorod.ru ждет комментариев.