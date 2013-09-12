Асфальт на Лесобазе кладут прямо на песок

Губернатор тогда отметил, что микрорайон «Тура» активно развивается, и положительные изменения, происшедшие здесь за последние годы, видны каждому. «Конечно, надо делать все, чтобы различия по благоустройству, качеству дорог, состоянию социальных объектов в центре города и на окраинах нивелировать, — подчеркнул глава региона, — что мы и видим сегодня на примере микрорайона «Тура».