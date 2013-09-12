Аптеку оштрафовали за отсутствие аскорбинок

В Тюмени аптека оштрафована на 40 тысяч рублей за отсутствие в ней 9 наименований лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, сообщает городская прокуратура.

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