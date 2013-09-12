Аптеку оштрафовали за отсутствие аскорбинок

В Тюмени аптека оштрафована на 40 тысяч рублей за отсутствие в ней 9 наименований лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, сообщает городская прокуратура.
Грубые нарушения закона прокуратура Тюмени выявила в аптеке ООО «Аптечный стандарт» — там не был обеспечен установленный законом минимальный ассортимент препаратов. Проверяющие обнаружили, что в аптеке отсутствует девять наименований лекарственных средств: алгедрат + магния гидроксид, аскорбиновая кислота, беклометазон, занамавир, ингавирин, йод+калия йодид+этанол, котримоксазол, лоратадин, пилокарпин.
Прокуратура города возбудила в отношении ООО «Аптечный стандарт» административное дело по ч.4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией). Арбитражный суд Тюменской области подверг аптеку штрафу в размере 40 тысяч рублей.