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Аптеку оштрафовали за отсутствие аскорбинок

12 сентября 2013, 14:11
В Тюмени аптека оштрафована на 40 тысяч рублей за отсутствие в ней 9 наименований лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, сообщает городская прокуратура.

В Тюмени аптека оштрафована на 40 тысяч рублей за отсутствие в ней 9 наименований лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, сообщает городская прокуратура.

Грубые нарушения закона прокуратура Тюмени выявила в аптеке ООО «Аптечный стандарт» — там не был обеспечен установленный законом минимальный ассортимент препаратов. Проверяющие обнаружили, что в аптеке отсутствует девять наименований лекарственных средств: алгедрат + магния гидроксид, аскорбиновая кислота, беклометазон, занамавир, ингавирин, йод+калия йодид+этанол, котримоксазол, лоратадин, пилокарпин.

Прокуратура города возбудила в отношении ООО «Аптечный стандарт» административное дело по ч.4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией). Арбитражный суд Тюменской области подверг аптеку штрафу в размере 40 тысяч рублей.

#Новости#Прокуратура по г.Тюмени#Аптеки#Медицина#Дарья#Общество
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