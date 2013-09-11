Житель новостройки воровал вещи у будущих соседей

За последний месяц в отдел полиции № 3 поступило несколько сообщений о кражах из домов-новостроек. Работу сотрудников правоохранительных органов осложняло то, что потерпевшие появлялись в своих ремонтируемых квартирах не каждый день и обнаруживали факт хищения через длительное время. Однако подозреваемый все же был задержан. Им оказался 23-летний тюменец, проживающий в одном из недавно достроенных домов, из которого также были совершены кражи.
«Задержанный из своей квартиры перебирался на чужой балкон еще не заселенной квартиры и похищал имеющееся там имущество: в основном это были строительные материалы и электрооборудование. В чужих домах он действовал по той же схеме, забираясь на балкон снаружи. Таким способом злоумышленник совершил шесть аналогичных краж. Часть имущества, такого как обои, он продал знакомым людям, технику он сдал в комиссионный магазин», — сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Отметим, что подозреваемый ранее уже был судим за кражи и грабеж, в настоящий момент он нигде официально не трудоустроен.