Житель новостройки воровал вещи у будущих соседей

За последний месяц в отдел полиции № 3 поступило несколько сообщений о кражах из домов-новостроек. Работу сотрудников правоохранительных органов осложняло то, что потерпевшие появлялись в своих ремонтируемых квартирах не каждый день и обнаруживали факт хищения через длительное время. Однако подозреваемый все же был задержан. Им оказался 23-летний тюменец, проживающий в одном из недавно достроенных домов, из которого также были совершены кражи.