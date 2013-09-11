За сутки на дорогах 5 погибших и 5 пострадавших

По предварительным данным, водитель минивэна Honda Odyssey, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество грузовому автомобилю, движущемуся по главной дороге. В минивэне находились 8 человек. Четверо пассажиров погибли, еще трое с различными травмами доставлены в больницу. Водители автомобилей не пострадали, сообщают в пресс-службе ГИБДД. По предварительным данным, все находившиеся в «Хонде» мужчины являются гражданами Кыргызстана и возвращались домой с севера.