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За сутки на дорогах 5 погибших и 5 пострадавших

11 сентября 2013, 15:20
Пять человек погибли и еще пять получили травмы 10 сентября на дорогах Тюменской области.
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Тюмень

Крупное ДТП произошло около двух часов ночи в Ишимском районе на перекрестке объездной дороги и автодороги ведущей от города к деревне Ершово. В столкновении автомобилей Honda и Volvo погибли 4 человека, 3 получили ранения.

По предварительным данным, водитель минивэна Honda Odyssey, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество грузовому автомобилю, движущемуся по главной дороге. В минивэне находились 8 человек. Четверо пассажиров погибли, еще трое с различными травмами доставлены в больницу. Водители автомобилей не пострадали, сообщают в пресс-службе ГИБДД. По предварительным данным, все находившиеся в «Хонде» мужчины являются гражданами Кыргызстана и возвращались домой с севера.

В Тобольском районе на 242 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск автомобиль ВАЗ-2107 сбил пешехода. Травмы, полученные пешеходом, оказались несовместимыми с жизнью. Личность погибшей и обстоятельства ДТП устанавливаются.

В Тобольске на улице Мельникова на пешеходном переходе автомобиль ВАЗ-2109 сбил 51-летнего мужчину. У пострадавшего компрессионный перелом позвоночника.

В Тюмени на улице Дружбы из-за несоблюдения дистанции столкнулись автомобили Toyota и Ford. В больницу, с подозрением на сотрясение головного мозга и перелом позвоночника, доставлена 74-летняя пассажирка «Форда».

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