Юные тюменские атлеты стали чемпионами мира по пауэрлифтингу

Юные чемпионы оказались довольны не только результатами поездки, но и впечатлениями от США. Алексей подметил, что особенно его порадовали теплая погода и общение с японскими спортсменами, с которыми даже удалось обменяться футболками. Отвечая на вопросы о реакции одноклассниц, серебреная чемпионка Оксана поведала журналистам, что все знакомые сверстницы очень радовались победе подруги и никогда не считали ее занятие таким не девичьим видом спорта чем-то зазорным. «Мальчишки делают комплименты, говорят „ты такая сильная…“, бывает и такое…», — с улыбкой отметила юная кандидат в мастера спорта.