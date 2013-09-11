Юные тюменские атлеты стали чемпионами мира по пауэрлифтингу

Отвечая на вопросы журналистов, главный тренер сборной Тюменской области по пауэрлифтингу Павел Кулаков отметил, что юные спортсмены смогли выполнить все поставленные перед ними задачи: «Мы сработали на сто процентов. Не всегда такое получается, крайне редко, но планомерная работа со спортсменами дала отличный результат».
Юные чемпионы оказались довольны не только результатами поездки, но и впечатлениями от США. Алексей подметил, что особенно его порадовали теплая погода и общение с японскими спортсменами, с которыми даже удалось обменяться футболками. Отвечая на вопросы о реакции одноклассниц, серебреная чемпионка Оксана поведала журналистам, что все знакомые сверстницы очень радовались победе подруги и никогда не считали ее занятие таким не девичьим видом спорта чем-то зазорным. «Мальчишки делают комплименты, говорят „ты такая сильная…“, бывает и такое…», — с улыбкой отметила юная кандидат в мастера спорта.
Безусловно, возникает вопрос — а можно ли столь юным созданиям (тем более, будущим мамам) поднимать такие тяжести? Ведь, к примеру, тюменка Екатерина Пуртова на соревновании в США поднимала рекордный для своего возраста вес — 120 кг! Тренер тюменских спортсменов считает, что заниматься пауэрлифтингом можно с 10–12 лет. «На них никто сразу большие килограммы не навешивает, потихонечку. Все нормально, здоровье не хромает!», — уверяет Павел Кулаков. Юные атлеты также отметили, что родители положительно относятся к выбранному ими виду спорта.
Виталий Беспалов
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Видео — фрагмент выступления Екатерины Пуртовой на Чемпионате России