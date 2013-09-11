Водителям напомнят о трезвости

Сегодня, 11 сентября, в России — Всероссийский день трезвости. В связи с этим Госавтоинспекция Тюменской области и церковно-общественное движение по утверждению и сохранению трезвости «Общее дело» проведут в этот день совместную акцию «Трезвый водитель».

Сюжет Тюмень