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Водителям напомнят о трезвости

11 сентября 2013, 09:24
Сегодня, 11 сентября, в России — Всероссийский день трезвости. В связи с этим Госавтоинспекция Тюменской области и церковно-общественное движение по утверждению и сохранению трезвости «Общее дело» проведут в этот день совместную акцию «Трезвый водитель».
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Тюмень

Сегодня, 11 сентября, в России — Всероссийский день трезвости. В связи с этим Госавтоинспекция Тюменской области и церковно-общественное движение по утверждению и сохранению трезвости «Общее дело» проведут в этот день совместную акцию «Трезвый водитель».

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, общественники в ходе совместного дежурства с инспекторами станут поздравлять водителей с праздником и дарить наклейку на авто с призывом к трезвости. Инспекторы также будут раздавать водителям листовки.

В текущем году сотрудники ГИБДД Тюменской области отстранили от управления транспортом более 10,5 тысяч нетрезвых водителей. Управление автомобилем в состоянии опьянения стало причиной 157 дорожно-транспортных происшествий на территории области, в которых 24 человека погибли и 260 получили травмы.

Начало акции 11 сентября в 11:00 часов на посту ДПС на пересечении улиц Профсоюзной и Республики.

#Новости#Алкоголь#Тюмень#Водители#Транспорт#Olga#Общество
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