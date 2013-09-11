В Тюмени задержан очередной автовор

Информация единовременно была передана в Центр управления силами и средствами для организации работы комплексных сил полиции на раскрытие данного преступления. По «горячим» следам сотрудниками полка ДПС злоумышленник был задержан недалеко от места преступления с похищенным имуществом. Им оказался 32-летний житель областного центра. Мужчина нигде официально не трудоустроен и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж, сообщают в пресс-службе УМВД.
В ходе дальнейших мероприятий сотрудники полиции выяснили все обстоятельства произошедшего.
Проходя по улице Профсоюзной, молодой человек обратил внимание на не оборудованный сигнализацией автомобиль ВАЗ-2114. Недолго думая, злоумышленник, разбив стекло в транспорте, проник в салон и похитил все ценное имущество которое там находилось: навигатор, магнитолу, бортовой компьютер и документы, удостоверяющие личность. Как только заявитель обнаружил кражу, он сразу обратился в правоохранительные органы.
В настоящее время все похищенное изъято и возвращено законному владельцу. Ущерб для заявителя мог оставить 17 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража).