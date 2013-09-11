В Тюмени задержан очередной автовор

Информация единовременно была передана в Центр управления силами и средствами для организации работы комплексных сил полиции на раскрытие данного преступления. По «горячим» следам сотрудниками полка ДПС злоумышленник был задержан недалеко от места преступления с похищенным имуществом. Им оказался 32-летний житель областного центра. Мужчина нигде официально не трудоустроен и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж, сообщают в пресс-службе УМВД.