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В Тюмени задержан очередной автовор

11 сентября 2013, 17:47
Сотрудники УМВД по городу Тюмени усиливают меры по раскрытию имущественных преступлений, связанных с автотранспортом. Проводимые оперативные мероприятия дают свои положительные результаты. Так, вчера в дежурную часть отдела полиции № 4 обратился мужчина с заявлением о краже из его автомобиля.
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Тюмень

Информация единовременно была передана в Центр управления силами и средствами для организации работы комплексных сил полиции на раскрытие данного преступления. По «горячим» следам сотрудниками полка ДПС злоумышленник был задержан недалеко от места преступления с похищенным имуществом. Им оказался 32-летний житель областного центра. Мужчина нигде официально не трудоустроен и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж, сообщают в пресс-службе УМВД.

В ходе дальнейших мероприятий сотрудники полиции выяснили все обстоятельства произошедшего.

Проходя по улице Профсоюзной, молодой человек обратил внимание на не оборудованный сигнализацией автомобиль ВАЗ-2114. Недолго думая, злоумышленник, разбив стекло в транспорте, проник в салон и похитил все ценное имущество которое там находилось: навигатор, магнитолу, бортовой компьютер и документы, удостоверяющие личность. Как только заявитель обнаружил кражу, он сразу обратился в правоохранительные органы.

В настоящее время все похищенное изъято и возвращено законному владельцу. Ущерб для заявителя мог оставить 17 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража).

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