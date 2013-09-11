В Тюмени ищут Дениса Бурачевского: он ушел на работу и не вернулся

В ближайшее время к поискам Дениса подключатся сотрудники полиции. Как рассказал корреспонденту Nashgorod.ru друг пропавшего молодого человека, сегодня было подано заявление в МО МВД «Тюменский». Он отметил, что сперва Дениса пытались найти своими силами, однако поиски не дали результатов. В последний раз парня видели в поселке Богандинском. Об этом близким Дениса сообщил местный житель.