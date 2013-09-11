В Тюмени ищут Дениса Бурачевского: он ушел на работу и не вернулся

Сообщение о безвестном исчезновении Дениса Бурачевского появилось на днях в социальных сетях. Там говорится, что он пропал в районе улиц М. Горького, Харьковской и Елизарова.
В ближайшее время к поискам Дениса подключатся сотрудники полиции. Как рассказал корреспонденту Nashgorod.ru друг пропавшего молодого человека, сегодня было подано заявление в МО МВД «Тюменский». Он отметил, что сперва Дениса пытались найти своими силами, однако поиски не дали результатов. В последний раз парня видели в поселке Богандинском. Об этом близким Дениса сообщил местный житель.
Если вам известно что-либо о местонахождении Дениса Бурачевского, просьба сообщить об этом по телефонам: 89220797225, 89324757371, 89220482936.
Приметы Дениса: на вид 19–20 лет, короткая стрижка, светлые волосы. Был одет в серый спортивный костюм, черную футболку с надписью «Just do it», тряпичную обувь, черные очки. При себе у Дениса были черный рюкзак, паспорт и военный билет.