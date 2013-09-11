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В области начались прививочная кампания

11 сентября 2013, 17:20
В Тюменскую область поступило 80 тысяч доз вакцины «Гриппол плюс». Начинается прививочная кампания.

Для того, чтобы эпидситуация в сезон активности вирусов оставалась благополучной, необходимо привить против гриппа не менее 35% населения, подчеркивают в Роспотребнадзоре.

Напомним, за счет федерального бюджета в область будет поставлено 350 тысяч доз вакцины против гриппа для взрослых и 160 тысяч доз — для детей. В первую очередь будут вакцинированы группы риска: дети, посещающие организованные коллективы, медицинские работники, лица старше 60 лет, работники образовательных учреждений, транспорта и сферы обслуживания населения.

Вакцинация будет проводиться по месту жительства, по месту работы, в медпунктах предприятий и учебных заведений.

#Новости#Грипп#Вакцинация#Медицина#Дарья#Общество
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