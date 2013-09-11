В области начались прививочная кампания

Напомним, за счет федерального бюджета в область будет поставлено 350 тысяч доз вакцины против гриппа для взрослых и 160 тысяч доз — для детей. В первую очередь будут вакцинированы группы риска: дети, посещающие организованные коллективы, медицинские работники, лица старше 60 лет, работники образовательных учреждений, транспорта и сферы обслуживания населения.