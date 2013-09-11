В больницах появятся отделения «скорой помощи»

— Экстренная помощь оказывается, когда есть угроза жизни больному, — пояснил «РГ» академик РАМН, профессор, главный специалист минздрава по скорой медицинской помощи Сергей Багненко. — Экстренные бригады отправляются к больному незамедлительно, время, за которое они должны к нему прибыть, — 20 минут. Такие случаи составляют примерно 30% от всего количества вызовов. Остальные 70% — когда непосредственной угрозы жизни больного нет, и он может некоторое время подождать прихода врача. В таких случаях принимается решение о неотложной помощи. Какая именно помощь нужна — решает диспетчер единой службы. Поэтому, делая вызов, важно дать четкую информацию о состоянии больного, тем более что в некоторых случаях может потребоваться выезд специализированной бригады — например, кардиологической или неврологической.