В больницах появятся отделения «скорой помощи»

Перечень высокотехнологических операций и прочих видов лечения необходим для правильной организации и финансирования этого вида помощи. Особенно — в преддверии перевода высоких технологий в систему обязательного медстрахования.
Что касается нового порядка работы службы «03» — здесь планируются серьезные нововведения. Одно из них — четкое деление скорой медпомощи на два вида: экстренную и неотложную.
— Экстренная помощь оказывается, когда есть угроза жизни больному, — пояснил «РГ» академик РАМН, профессор, главный специалист минздрава по скорой медицинской помощи Сергей Багненко. — Экстренные бригады отправляются к больному незамедлительно, время, за которое они должны к нему прибыть, — 20 минут. Такие случаи составляют примерно 30% от всего количества вызовов. Остальные 70% — когда непосредственной угрозы жизни больного нет, и он может некоторое время подождать прихода врача. В таких случаях принимается решение о неотложной помощи. Какая именно помощь нужна — решает диспетчер единой службы. Поэтому, делая вызов, важно дать четкую информацию о состоянии больного, тем более что в некоторых случаях может потребоваться выезд специализированной бригады — например, кардиологической или неврологической.
Еще одна новость — службу «скорой» распространят в стационары, такие отделения появятся во всех крупных больницах. Поступившие туда пациенты (и те, которых привезут по «03», и те, кто придет сам) получат помощь немедленно. Дальнейшее лечение будет зависеть от тяжести состояния. Если пациенту понадобится кратковременное наблюдение, его оставят на 1–3 дня в отделении. Если станет ясно, что нужно более длительное лечение, переведут в профильное отделение больницы.