Тюменцы проведут сентябрьский вечер с поэтом Ес Соя

Ранее Евгений (Ес Соя) посещал наш город уже дважды, его выступления проходили в уютной атмосфере, собирали фанатов и оставляли массу впечатлений. Стоит отметить, что он с радостью идет на контакт и любит пообщаться со своей публикой. В этот раз организаторы сообщают, что у поэта возникла идея провести утренний воскресный завтрак с тремя участниками мероприятия. Всем желающим выпить кофе с Ес Соя нужно записать видео-обращение и опубликовать его на стене официальной группы встречи. Видео-приветы принимаются до 09:00 14 сентября, участников завтрака выберет сам поэт.