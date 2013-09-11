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Тюменцы проведут сентябрьский вечер с поэтом Ес Соя

11 сентября 2013, 14:46
Поэтический вечер одесского лирика Ес Сои состоится на экспериментальной площадке «Сцена на пятом» Тюменского драматического театра 15 сентября в 19:00.

Почитателей творчества поэта ждет обзор четырех сборников лирической поэзии автора — «Бери», «more», «hitorimakura» и «Вереск». У каждого будет возможность приобрести любую из заявленных книг.

Ранее Евгений (Ес Соя) посещал наш город уже дважды, его выступления проходили в уютной атмосфере, собирали фанатов и оставляли массу впечатлений. Стоит отметить, что он с радостью идет на контакт и любит пообщаться со своей публикой. В этот раз организаторы сообщают, что у поэта возникла идея провести утренний воскресный завтрак с тремя участниками мероприятия. Всем желающим выпить кофе с Ес Соя нужно записать видео-обращение и опубликовать его на стене официальной группы встречи. Видео-приветы принимаются до 09:00 14 сентября, участников завтрака выберет сам поэт.

Билеты можно приобрести в кассовом зале театра ежедневно с 11:30 до 19:00. Телефон для бронирования билетов 40-98-33. Цена — 300 рублей.

#Новости#Поэзия#Тюменский драматический театр#Женя#Культура
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