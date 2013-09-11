«Тепло Тюмени» получило паспорт готовности к зиме

Кроме того, 14 оперативно-выездных бригад «Тепло Тюмени» в любую минуту готовы приступить к локализации и ликвидации возможных повреждений на распределительных тепловых сетях областного центра. Запас материалов и средств для аварийно-восстановительных работ имеется в полном объеме.
В ходе летней ремонтной кампании-2013 специалисты «Тепло Тюмени» провели гидравлические испытания и заменили 4 км распределительных тепловых сетей в двухтрубном исчислении. Профилактические мероприятия по подготовке к отопительному сезону проведены также на городских котельных и в центральных тепловых пунктах.
Напоминаем жителям, что по вопросам отсутствия горячего водоснабжения и теплоснабжения в первую очередь необходимо обратиться в организацию, обслуживающую ваш дом (управляющую компанию или ТСЖ). Если ваше обращение было оставлено без ответа, вы можете обратиться в диспетчерскую ОАО «Тепло Тюмени» по телефонам 20-42-20, 20-50-95.