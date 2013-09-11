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«Тепло Тюмени» получило паспорт готовности к зиме

11 сентября 2013, 16:29
ОАО «Тепло Тюмени» получило паспорт готовности к работе в осеннее-зимний период. Распределительные трубопроводы города готовы к транспортировке теплоносителя в жилые дома, сообщают в пресс-службе компании.

Кроме того, 14 оперативно-выездных бригад «Тепло Тюмени» в любую минуту готовы приступить к локализации и ликвидации возможных повреждений на распределительных тепловых сетях областного центра. Запас материалов и средств для аварийно-восстановительных работ имеется в полном объеме.

В ходе летней ремонтной кампании-2013 специалисты «Тепло Тюмени» провели гидравлические испытания и заменили 4 км распределительных тепловых сетей в двухтрубном исчислении. Профилактические мероприятия по подготовке к отопительному сезону проведены также на городских котельных и в центральных тепловых пунктах.

Напоминаем жителям, что по вопросам отсутствия горячего водоснабжения и теплоснабжения в первую очередь необходимо обратиться в организацию, обслуживающую ваш дом (управляющую компанию или ТСЖ). Если ваше обращение было оставлено без ответа, вы можете обратиться в диспетчерскую ОАО «Тепло Тюмени» по телефонам 20-42-20, 20-50-95.

#Новости#Тепло Тюмени#Паспорт#Женя#Общество
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