«Тепло Тюмени» получило паспорт готовности к зиме

Напоминаем жителям, что по вопросам отсутствия горячего водоснабжения и теплоснабжения в первую очередь необходимо обратиться в организацию, обслуживающую ваш дом (управляющую компанию или ТСЖ ). Если ваше обращение было оставлено без ответа, вы можете обратиться в диспетчерскую ОАО «Тепло Тюмени» по телефонам 20-42-20, 20-50-95.