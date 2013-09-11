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Сборная России забила три мяча Израилю в отборочном матче ЧМ-2014

11 сентября 2013, 09:15
Сборная России по футболу обыграла команду Израиля в матче отборочного турнира чемпионата мира 2014 года. Матч, прошедший в Санкт-Петербурге, закончился победой россиян со счетом 3:1. Голы в ворота израильтян забили Василий Березуцкий, Александр Кокорин и Денис Глушаков. Прямую трансляцию матча вел телеканал «Россия 1».

Все мячи россияне забили во втором тайме. Березуцкий отличился на 49-й минуте, Кокорин — на 52-й минуте, а Глушаков на 74-й минуте добил в ворота мяч, отскочивший от штанги после удара с одиннадцатиметровой отметки, выполенного Романом Широковым. Пенальти был назначен за игру рукой.

Единственный гол в составе сборной Израиля забил Эран Захави. Он поразил ворота россиян в добавленное время ударом головой.

После победы над сборной Израиля россияне вернулись на первое место в группе F европейской квалификационной зоны отборочного турнира ЧМ-2014. В восьми матчах сборная России набрала 18 очков. Второе место занимает команда Португалии, набравшая 17 очков. У сборной Израиля — 12 очков.

Оставшиеся матчи группового турнира россияне проведут на выезде со сборными Люксембурга (11 октября) и Азербайджана (15 октября). Победы в этих встречах гарантируют сборной России попадание на ЧМ-2014.

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