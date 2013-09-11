Сборная России забила три мяча Израилю в отборочном матче ЧМ-2014

Все мячи россияне забили во втором тайме. Березуцкий отличился на 49-й минуте, Кокорин — на 52-й минуте, а Глушаков на 74-й минуте добил в ворота мяч, отскочивший от штанги после удара с одиннадцатиметровой отметки, выполенного Романом Широковым. Пенальти был назначен за игру рукой.