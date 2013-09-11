nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Потерявшаяся в лесу пенсионерка найдена живой

11 сентября 2013, 17:43
Пенсионерка Тамара Авганченко, потерявшаяся на прошлой неделе в лесу неподалеку от поселка Богандинский, найдена живой. Данную информацию подтвердили в полиции.
Сюжет
Тюмень

Пенсионерка Тамара Авганченко, потерявшаяся на прошлой неделе в лесу неподалеку от поселка Богандинский, найдена живой. Данную информацию подтвердили в полиции.

Как рассказали корреспонденту Nashgorod.ru сообщили в пресс-службе МО МВД РФ «Тюменский», пожилую женщину обнаружили лесники во время прочесывания территории. Пенсионерка была госпитализирована. Подробностей о состоянии ее здоровья пока нет.

Напомним, что Тамара Авганченко 1939 года рождения ушла в лес из воинской части № 12 поселка Богандинский в прошлый вторник, а вечером 5 сентября позвонила сыну и сказала, что у нее отнялись ноги, так что самостоятельно прийти домой она не может. На протяжении недели женщину искали добровольцы, полицейские, сотрудники МЧС и лесники.

#Новости#Тюмень#Тюменский район#Поиск людей#Таня#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25