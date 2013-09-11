Потерявшаяся в лесу пенсионерка найдена живой

Пенсионерка Тамара Авганченко, потерявшаяся на прошлой неделе в лесу неподалеку от поселка Богандинский, найдена живой. Данную информацию подтвердили в полиции.
Как рассказали корреспонденту Nashgorod.ru сообщили в пресс-службе МО МВД РФ «Тюменский», пожилую женщину обнаружили лесники во время прочесывания территории. Пенсионерка была госпитализирована. Подробностей о состоянии ее здоровья пока нет.
Напомним, что Тамара Авганченко 1939 года рождения ушла в лес из воинской части № 12 поселка Богандинский в прошлый вторник, а вечером 5 сентября позвонила сыну и сказала, что у нее отнялись ноги, так что самостоятельно прийти домой она не может. На протяжении недели женщину искали добровольцы, полицейские, сотрудники МЧС и лесники.