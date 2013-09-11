«Потеряшки», лошади и квест: в «Автограде» прошел детский праздник

Старт мероприятия прозвенел 7 сентября в 12 часов, и уже через несколько минут площадка «Автомобилей с пробегом» полностью была заполнена. На сцене для юных зрителей и их родителей все время шел развлекательный концерт. Рядом расположился аквагримм — на лицах у детей рисовали мордочки котят, львят, лисят и других забавных животных. Все ребятишки участвовали в квесте, выполняли несложные задания и получали за это призы.
Кто быстрее всех прошел квест, бежал кататься на лошадке и пони, ездить на картинге, прыгать на батуте, есть мороженое, сладкую вату и пить фруктовый сок.
Приятным сюрпризом стала выставка домашних животных от Фонда помощи бездомным животным «Потеряшки». Все, кто неравнодушен к брошенным животным, смогли не только приютить питомца, но и просто купить какой-нибудь подарок от Фонда, сделанный руками его сотрудников, и этим самым помочь.
Напомним, что на попечении Фонда находится более 400 животных, и продолжают поступать новые. Всем им нужен уход, медицинская помощь, корм, и многое другое. Помочь «Потеряшкам» может каждый. Копилка фонда находится в магазине «Природа», на Ленина, 77. Для электронных переводов есть мобильный кошелек QIWI 9091874413и Яндекс-Кошелек ЯК 41001873377481. По запросу предоставляется номер карты Сбербанка (vk.com/id_1422262)