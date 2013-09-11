«Потеряшки», лошади и квест: в «Автограде» прошел детский праздник

Старт мероприятия прозвенел 7 сентября в 12 часов, и уже через несколько минут площадка «Автомобилей с пробегом» полностью была заполнена. На сцене для юных зрителей и их родителей все время шел развлекательный концерт. Рядом расположился аквагримм — на лицах у детей рисовали мордочки котят, львят, лисят и других забавных животных. Все ребятишки участвовали в квесте, выполняли несложные задания и получали за это призы.