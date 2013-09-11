Нетрезвый подросток гулял по путям

Сотрудниками транспортной полиции было установлено, что задержанный, 1997 года рождения, проживает в городе Тюмени, нигде не учится и ранее уже привлекался к административной ответственности. Молодой человек был направлен на освидетельствование, результаты которого показали, что «…подросток находится в состоянии опьянения неустановленным веществом».