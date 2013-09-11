Нетрезвый подросток гулял по путям

Молодой человек показался специалистам дежурной нетрезвым. «В ходе проведения личного досмотра несовершеннолетнего, в присутствии понятых, сотрудниками полиции был изъят пакет, в котором был обнаружен полимерный пакетик с краской и банка аналогичной краски», сообщает пресс-секретарь Тюменского ЛО МВД России на транспорте Ольга Гультяева.
Сотрудниками транспортной полиции было установлено, что задержанный, 1997 года рождения, проживает в городе Тюмени, нигде не учится и ранее уже привлекался к административной ответственности. Молодой человек был направлен на освидетельствование, результаты которого показали, что «…подросток находится в состоянии опьянения неустановленным веществом».
На молодого человека были составлены административные протоколы по статьям 20.20. КоАП РФ (Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах) и ч. 5 ст. 11.1 КоАП РФ (Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте). Дело передано в городскую комиссию по делам несовершеннолетних.