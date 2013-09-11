Не поделили место на парковке. Началась стрельба

Свидетели данной картины обратились в правоохранительные органы, однако к тому времени злоумышленник уже уехал с места преступления. По городу был объявлен план «Перехват». При отработке района в течение нескольких минут экипаж ГИБДД установил местонахождение автомобиля. Злоумышленник был остановлен и задержан. Стрелявшим оказался 34-летний ранее не судимый житель областного центра, директор одного из тюменских предприятий. Ранее данный гражданин не привлекался к ответственности по фактам нарушений, связанных с владением оружием.