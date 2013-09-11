Не поделили место на парковке. Началась стрельба

Незамедлительно прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что между двумя мужчинами возникла словесная перепалка по поводу порядка и очередности въезда на парковочную территорию. Выяснение отношений тюменцев стремительно переросло в крупный конфликт, в ходе которого один из участников ссоры произвел несколько выстрелов из зарегистрированного травматического пистолета. В результате телесные повреждения получил 23-летний молодой человек.
Свидетели данной картины обратились в правоохранительные органы, однако к тому времени злоумышленник уже уехал с места преступления. По городу был объявлен план «Перехват». При отработке района в течение нескольких минут экипаж ГИБДД установил местонахождение автомобиля. Злоумышленник был остановлен и задержан. Стрелявшим оказался 34-летний ранее не судимый житель областного центра, директор одного из тюменских предприятий. Ранее данный гражданин не привлекался к ответственности по фактам нарушений, связанных с владением оружием.
В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.213 УК РФ (Хулиганство). Оружие у задержанного изъято, он будет лишен права на владение им.
«Являясь владельцем оружия, вы несете большую персональную ответственность. Помните, что зачастую ваши действия приводят к тяжелейшим последствиям. Напоминаем, что в случае если в отношении вас совершено преступление или вы стали свидетелем противоправных действий, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону дежурной части 291–600 или 02», — говорят в пресс-службе УМВД России по городу Тюмени.