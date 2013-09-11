Наркоман умер от передозировки в полицейском отделении

10 сентября в полицию поступило сообщение со станции скорой помощи о том, что от одного из домов в 7 микрорайоне Тобольска в больницу с диагнозом «наркотическое опьянение» доставлен 29-летний гражданин. В течение трех часов врачи оказывали ему медицинскую помощь. После этого мужчина был передан полиции и доставлен в МО МВД России «Тобольский» для сбора материала по факту его появления в общественном месте в состоянии наркотического опьянения.
«В процессе отбора объяснения мужчина почувствовал ухудшение состояния здоровья, в связи с чем, в 15.10 ему была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая по прибытию в 15.20 констатировала его смерть. Предварительный диагноз — передозировка наркотиками», — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Там добавили, что по указанию начальника УМВД России по Тюменской области проводится комплексная работа по изучению случившегося, установлению причин и обстоятельств смерти мужчины. Если будет установлена вина сотрудников полиции, они будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.