На набережной Туры тюменцы изобразили знак «Доступная среда»

Акция «Я такой же, как и ты» в рамках федерального проекта «Доступная среда» прошла в Тюмени 6 сентября. Ее активисты «Молодой гвардии» провели вместе с Всероссийским обществом инвалидов и Всероссийским обществом слепых.
Флешмоб состоялся в 18 часов на набережной Туры. В нем приняли участие в том числе и люди с ограниченными возможностями — с ДЦП, проблемами со зрением, слухом. Идея флешмоба — выстроиться в международный знак инвалидов, знак инвалидной коляски. Несмотря на плохую погоду и звонки участников о том, что не получается прийти, картинку всё-таки удалось «собрать». Не в последнюю очередь — благодаря тому, что у моста влюбленных работала группа привлечения людей, от которой о флешмобе узнали и студенты из колледжа искусств. «В таких акциях принимаем участие первый раз, это правильная акция, мы поддерживаем инвалидов, они такие же, как и мы», — поделились молодые люди.
Акцию решили сделать, чтобы привлечь СМИ и молодежь к этой проблеме. «Мы хотим, чтобы люди увидели, что такая социальная категория очень значима. У „Молодой Гвардии“ есть проект „Доступная среда“, он полностью направлен на доступность городских объектов для инвалидов: мы разрабатываем маршруты, делаем карты в „ДубльГИСе“, чтобы инвалид мог посмотреть, где ему можно подняться и спуститься», — рассказала активистка Мария Таусенева.
Инвалиды на акцию «Я такой же, как и ты» приезжали сами, чтобы показать, что именно наш город адаптирован для людей с ограниченными возможностями. Ребята из инициативной группы встречали и провожали инвалидов, помогали выстроиться в знак коляски. Как рассказала Анна Панова, организатор флэшмобов «Международный день поцелуев» и «Мы помним», такого рода акцию в Тюмени организовали впервые.
Добавим, что тюменским инвалидам действительно не всегда хватает деятельного внимания, и их проблемы не ограничиваются сложностью передвижения по городу. Так, накануне NashGorod.ru писал о том, в каком плачевном состоянии находится городское общежитие для инвалидов по зрению.
Ольга Кизерова