На набережной Туры тюменцы изобразили знак «Доступная среда»

Флешмоб состоялся в 18 часов на набережной Туры. В нем приняли участие в том числе и люди с ограниченными возможностями — с ДЦП, проблемами со зрением, слухом. Идея флешмоба — выстроиться в международный знак инвалидов, знак инвалидной коляски. Несмотря на плохую погоду и звонки участников о том, что не получается прийти, картинку всё-таки удалось «собрать». Не в последнюю очередь — благодаря тому, что у моста влюбленных работала группа привлечения людей, от которой о флешмобе узнали и студенты из колледжа искусств. «В таких акциях принимаем участие первый раз, это правильная акция, мы поддерживаем инвалидов, они такие же, как и мы», — поделились молодые люди.