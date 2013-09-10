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В Тюменской области задержали 4 авто, находящихся в розыске Интерпола

10 сентября 2013, 15:59
Сотрудники полиции Тюменской области провели комплексную оперативно-профилактическую операцию «Авто-VIN».

В мероприятии приняли участие сотрудники Госавтоинспекции, уголовного розыска, эксперты и оперативники Интерпола. Проверки транспорта по информационным учетам и базам розыска, в том числе на предмет нахождения в международном розыске, проходили на стационарных постах ДПС на всех направлениях въезда-выезда из областного центра, а также в городах Тобольске, Ишиме и Ялуторовске.

Всего в ходе операции проверено более 4,5 тысяч транспортных средств, при этом выявлены признаки изменения заводских номеров и агрегатов на 11 транспортных средствах, установлено 4 транспортных средства, находящихся в розыске по каналам Интерпола, сообщают в пресс-службе ГИБДД. В списке «криминальных» авто значатся BMW, Mercedes-Benz, Infiniti, Mitsubishi Pajero, Jeep Grand Cherokee и другие престижные марки, а также мотоцикл Honda, находящийся в международном розыске, инициатором которого являются правоохранительные органы Италии.

#Новости#Розыск#Тюменская область#Транспорт#Olga#Общество
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