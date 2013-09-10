В Тюменской области задержали 4 авто, находящихся в розыске Интерпола

Всего в ходе операции проверено более 4,5 тысяч транспортных средств, при этом выявлены признаки изменения заводских номеров и агрегатов на 11 транспортных средствах, установлено 4 транспортных средства, находящихся в розыске по каналам Интерпола, сообщают в пресс-службе ГИБДД. В списке «криминальных» авто значатся BMW, Mercedes-Benz, Infiniti, Mitsubishi Pajero, Jeep Grand Cherokee и другие престижные марки, а также мотоцикл Honda, находящийся в международном розыске, инициатором которого являются правоохранительные органы Италии.