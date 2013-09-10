В Тюмени задержаны воры, кравшие вещи из старых авто

Сотрудники полиции еще раз обращают внимание владельцев автомобилей — проявите повышенное внимание к своему имуществу. Не оставляйте транспортное средство в плохо освещаемом и не просматриваемом из окна месте. Если заметили попытку угона или кражи — немедленно сообщайте в полицию и по возможности максимально рассмотрите злоумышленников. Не пытайтесь самостоятельно пресечь попытку совершения преступления — это может быть опасно. «Помните, что сохранность вашего имущества зависит, в том числе, и от вас», — говорят в УМВД.