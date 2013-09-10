В Тюмени задержаны воры, кравшие вещи из старых авто

«Во многих случаях при совершении кражи, либо не срабатывает сигнализация, либо машина оставлена незапертой, либо хозяин не обращает внимания на то, что сигнализации сработала. Очень часто автомобили оставляют в соседнем дворе, что только облегчает задачу злоумышленникам», — поясняют в пресс-службе УМВД России по городу Тюмени. Стражи правопорядка принимают все необходимые меры для задержания злоумышленников.
Так накануне была задержана группа лиц, совершавшая кражи из салонов старых отечественных автомобилей, на большинстве из которых даже не стояла сигнализация. В большинстве подобных случаев факт совершения кражи обнаруживался только на утро. В настоящий момент подозреваемые заключены под стражу согласно статье 91 УПК РФ. С ними проводится работа на предмет установления их причастности к совершенным преступлениям.
Сотрудники полиции еще раз обращают внимание владельцев автомобилей — проявите повышенное внимание к своему имуществу. Не оставляйте транспортное средство в плохо освещаемом и не просматриваемом из окна месте. Если заметили попытку угона или кражи — немедленно сообщайте в полицию и по возможности максимально рассмотрите злоумышленников. Не пытайтесь самостоятельно пресечь попытку совершения преступления — это может быть опасно. «Помните, что сохранность вашего имущества зависит, в том числе, и от вас», — говорят в УМВД.
Если вы стали очевидцем совершения преступления, звоните в дежурную часть полиции 291–600 или по телефону 02.