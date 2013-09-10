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В Тюмень прилетело 75 тысяч дождевых червей

10 сентября 2013, 15:40
75 тысяч земляных червей досмотрели на днях специалисты Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

Черви прибыли в Тюменскую область из Ростова-на-Дону по заказу местного индивидуального предпринимателя. Необычный груз поступил авиатранспортом в специальных пластиковых термоконтейнерах в аэропорт «Рощино». Инспектора Россельхознадзора, проверив ветеринарные сопроводительные документы, гарантирующие безопасность «пассажиров» в ветеринарном отношении, дали разрешение на их следование к месту назначения.

Земляные черви применяются в сельском хозяйстве для выработки биогумуса — экологически чистого органического удобрения, а также используются рыбаками в качестве наживки.

#Новости#Россельхознадзор#Дарья#Общество
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