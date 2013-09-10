В Тюмень прилетело 75 тысяч дождевых червей

Черви прибыли в Тюменскую область из Ростова-на-Дону по заказу местного индивидуального предпринимателя. Необычный груз поступил авиатранспортом в специальных пластиковых термоконтейнерах в аэропорт «Рощино». Инспектора Россельхознадзора, проверив ветеринарные сопроводительные документы, гарантирующие безопасность «пассажиров» в ветеринарном отношении, дали разрешение на их следование к месту назначения.