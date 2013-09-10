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В 7 школах города повысили надежность водоснабжения

10 сентября 2013, 11:05
В 7 общеобразовательных учреждениях города Тюмени заменили водопроводные сети, тем самым повысили надежность водоснабжения.

«Работы проводились в рамках городской ведомственной целевой программы, — поясняет главный инженер компании „Тюмень Водоканал“ Владимир Кильтау, — такая реконструкция сетей в общеобразовательных учреждениях города позволила повысить надежность водоснабжения данных социально-значимых объектов».

Основной объем работ был выполнен в период июля—августа этого года. В общей сложности в данных общеобразовательных учреждениях специалисты тюменского водоканала заменили порядка 1000 метров наружных сетей холодного водоснабжения и около 400 метров сетей канализации.

Перекладка сетей была проведена в школах, расположенным по адресам: Садовая, 121, Щербакова, 94, Широтная, 116, Солнечная, 27 (п. Антипино), Профсоюзная, 46, Союзная, 135, Домостроителей, 2а, информирует руководитель пресс-службы компании «Тюмень Водоканал» Иван Камельских.

#Новости#Водоснабжение#Тюмень Водоканал#Школы#Женя#Общество
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