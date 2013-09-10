У автовокзала сбили инструктора ВОА. Разыскиваются очевидцы

«Сбили, возможно, подрезали, нашего друга мотоциклиста — автоинструктора ВОА Михаила Комалова, виновник скрылся с места преступления! — сообщает Дмитрий Захаров. — По горячим следам собираем записи видеорегистраторов, информацию от очевидцев. Время происшествия, примерно 22:05—22:15. Кто обладает какой-либо информацией, может обратиться к отцу пострадавшего по тел. 8-922-070-7253, либо ко мне 8-922-477-3777. Помогите в поиске, проверьте свой регистратор. Миша в больнице!»