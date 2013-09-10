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У автовокзала сбили инструктора ВОА. Разыскиваются очевидцы

10 сентября 2013, 13:02
В Тюмени просят откликнуться очевидцев дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 9 сентября на улице Пермякова в районе автовокзала.
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Тюмень

«Сбили, возможно, подрезали, нашего друга мотоциклиста — автоинструктора ВОА Михаила Комалова, виновник скрылся с места преступления! — сообщает Дмитрий Захаров. — По горячим следам собираем записи видеорегистраторов, информацию от очевидцев. Время происшествия, примерно 22:05—22:15. Кто обладает какой-либо информацией, может обратиться к отцу пострадавшего по тел. 8-922-070-7253, либо ко мне 8-922-477-3777. Помогите в поиске, проверьте свой регистратор. Миша в больнице!»

Сдать кровь для Михаила Комалова можно на станции переливания, ул. Энергетиков, 35. Кровь принимают по будням с 8:00 до 14:00. Телефон для справок: 28-77-57.

#Новости#Доноры#Розыск#Мотоциклы#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
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