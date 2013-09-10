Тюменского студента убил и сжег однокурсник

«Суть ссоры состояла в том, что потерпевший просил обвиняемого дать на время автомобиль, который ранее принадлежал ему. Парень продал автотранспорт без оформления документов. Отец о сделке ничего не знал, а молодой человек не хотел его расстраивать. Обвиняемый отказался помочь однокурснику», — отметили в ведомстве.