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Тюменского студента убил и сжег однокурсник

10 сентября 2013, 14:05
Молодого человека, обгоревшее тело которого было обнаружено накануне в районе ТЭЦ-2, убил однокурсник. Причиной преступления стал конфликт из-за автомобиля. В настоящее время подозреваемый задержан.
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Тюмень

Молодого человека, обгоревшее тело которого было обнаружено накануне в районе ТЭЦ-2, убил однокурсник. Причиной преступления стал конфликт из-за автомобиля. В настоящее время подозреваемый задержан.

Напомним, обгоревший труп мужчины 19–20 лет с признаками насильственной смерти был найден в ночь на 9 сентября в районе ТЭЦ-2. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

О раскрытии данного преступления сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Там отметили, что установлен и задержан молодой человек, возможно причастный к убийству.

«В результате проведенного комплекса мероприятий в считанные часы установлена личность убитого, мотивы совершенного преступления и лицо, возможно причастное к его совершению. Убитым оказался студент одного из высших учебных заведений Тюмени. Через несколько часов полицейскими был задержан и возможный убийца — однокурсник убитого», — сообщили в полиции.

В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области корреспонденту Nashgorod.ru рассказали, что причиной убийства стал конфликт из-за автомобиля, который потерпевший продал подозреваемому без договора о передаче права собственности.

«Суть ссоры состояла в том, что потерпевший просил обвиняемого дать на время автомобиль, который ранее принадлежал ему. Парень продал автотранспорт без оформления документов. Отец о сделке ничего не знал, а молодой человек не хотел его расстраивать. Обвиняемый отказался помочь однокурснику», — отметили в ведомстве.

Молодые люди — оба студенты тюменского филиала Московской академии права и управления — встретились в машине возле дома по улице Б. Щербины, где проживает подозреваемый. Там однокурсники в очередной раз повздорили. Подозреваемый нанес приятелю несколько ножевых ранений, после чего вывез тело в район ТЭЦ-2 и сжег.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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