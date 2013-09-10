Тюменского студента убил и сжег однокурсник

Молодого человека, обгоревшее тело которого было обнаружено накануне в районе ТЭЦ-2, убил однокурсник. Причиной преступления стал конфликт из-за автомобиля. В настоящее время подозреваемый задержан.
Напомним, обгоревший труп мужчины 19–20 лет с признаками насильственной смерти был найден в ночь на 9 сентября в районе ТЭЦ-2. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
О раскрытии данного преступления сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Там отметили, что установлен и задержан молодой человек, возможно причастный к убийству.
«В результате проведенного комплекса мероприятий в считанные часы установлена личность убитого, мотивы совершенного преступления и лицо, возможно причастное к его совершению. Убитым оказался студент одного из высших учебных заведений Тюмени. Через несколько часов полицейскими был задержан и возможный убийца — однокурсник убитого», — сообщили в полиции.
В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области корреспонденту Nashgorod.ru рассказали, что причиной убийства стал конфликт из-за автомобиля, который потерпевший продал подозреваемому без договора о передаче права собственности.
«Суть ссоры состояла в том, что потерпевший просил обвиняемого дать на время автомобиль, который ранее принадлежал ему. Парень продал автотранспорт без оформления документов. Отец о сделке ничего не знал, а молодой человек не хотел его расстраивать. Обвиняемый отказался помочь однокурснику», — отметили в ведомстве.
Молодые люди — оба студенты тюменского филиала Московской академии права и управления — встретились в машине возле дома по улице Б. Щербины, где проживает подозреваемый. Там однокурсники в очередной раз повздорили. Подозреваемый нанес приятелю несколько ножевых ранений, после чего вывез тело в район ТЭЦ-2 и сжег.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.