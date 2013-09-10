Прапорщик сбил нетрезвую женщину

Прапорщик, возвращавшийся домой с дежурства, в форменной одежде, на личном автомобиле, был трезв. Потерпевшая, по предварительным данным, находилась в состоянии алкогольного опьянения, вышла на полосу движения не предназначенную для пешеходов. Женщина направлена в медучреждение для оказания медицинской помощи.