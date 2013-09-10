Прапорщик сбил нетрезвую женщину

В пресс-службе ведомства сообщают, что 10 сентября около половины шестого утра на 242 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль, которым управлял сотрудник патрульно-постовой службы МО МВД России «Тобольский», совершил наезд на 55-летнюю женщину, переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода.
Прапорщик, возвращавшийся домой с дежурства, в форменной одежде, на личном автомобиле, был трезв. Потерпевшая, по предварительным данным, находилась в состоянии алкогольного опьянения, вышла на полосу движения не предназначенную для пешеходов. Женщина направлена в медучреждение для оказания медицинской помощи.
В настоящее время руководством Межмуниципального отдела МВД России «Тобольский» выясняются все обстоятельства произошедшего. Предварительно вина прапорщика полиции не усматривается.