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Прапорщик сбил нетрезвую женщину

10 сентября 2013, 15:21
В УМВД России по Тюменской области выясняют обстоятельства ДТП с участием сотрудника полиции.
Сюжет
УМВД

В пресс-службе ведомства сообщают, что 10 сентября около половины шестого утра на 242 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль, которым управлял сотрудник патрульно-постовой службы МО МВД России «Тобольский», совершил наезд на 55-летнюю женщину, переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода.

Прапорщик, возвращавшийся домой с дежурства, в форменной одежде, на личном автомобиле, был трезв. Потерпевшая, по предварительным данным, находилась в состоянии алкогольного опьянения, вышла на полосу движения не предназначенную для пешеходов. Женщина направлена в медучреждение для оказания медицинской помощи.

В настоящее время руководством Межмуниципального отдела МВД России «Тобольский» выясняются все обстоятельства произошедшего. Предварительно вина прапорщика полиции не усматривается.

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