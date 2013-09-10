Под Тюменью поврежден еще один путепровод

Сотрудниками Госавтоинспекции Тюменской области в текущем году выявлено более 2 тысяч нарушений правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов — почти на четверть больше, чем в прошлом году. За данные нарушения для водителей предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 2 000 до 2 500 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев; на должностных лиц, ответственных за перевозку, — от 15 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц — от 400 000 до 500 000 рублей.