Под Тюменью поврежден еще один путепровод

Произошло это вчера днем на 33 километре автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский в Тюменском районе. Тягач Scania, принадлежащий строительному управлению «ТМРГ» вез на полуприцепе болотоход, в кузове которого находился экскаватор Hitachi. Проезжая под путепроводом транспортной развязки водитель не проверил, пройдет ли груз по высоте, и с ходу въехал в путепровод, повредив его несущие конструкции. По предварительным данным, разрешение на перевозку крупногабаритного груза у водителя автомобиля отсутствовало, сообщают в пресс-службе ГИБДД.
В настоящее время движение в месте аварии ограничено. Полностью движение по путепроводу пока решено не закрывать, одна полоса движения будет функционировать.
Напомним, аналогичный случай произошел в Тюмени 27 августа. Тогда грузовик, перевозивший экскаватор повредил путепровод транспортной развязки Салаирского тракта и объездной автодороги областного центра.
Во время сегодняшнего происшествия в кабине тягача вместе с водителем находился механик, который, как следует из объяснения самого водителя «заставил» его ехать.
Сотрудниками Госавтоинспекции Тюменской области в текущем году выявлено более 2 тысяч нарушений правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов — почти на четверть больше, чем в прошлом году. За данные нарушения для водителей предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 2 000 до 2 500 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев; на должностных лиц, ответственных за перевозку, — от 15 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц — от 400 000 до 500 000 рублей.